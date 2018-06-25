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Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко

Владимир Кличко
07:55 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Владимир Кличко прокомментировал предстоящий поединок Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, кому отдает предпочтение в бою Джошуа - Уайлдер.

"Оба боксера невероятны, они разные и по-своему хороши. У них есть свои козыри, но я думаю, что Джошуа более совершенный боец, хотя и уступает Деонтею в скорости.

У Джошуа хорошее прошлое в любителях, а это огромный фундамент для его будущего. Он моложе, чем Уайлдер, и может добавить в свой арсенал что-то еще. Уайлдер старше, время работает не в его пользу, а у Джошуа есть еще много времени", – сказал Кличко в интервью ES NEWS.

Ранее сообщалось, что команда Уайлдера согласилась на условаия Джошуа. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выслал контракт на бой с Уайлдером, который должен состояться до конца 2018 года.

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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