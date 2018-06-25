Димитренко встретится с экс-соперником Кличко

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс (23-2, 13 КО) проведёт следующий поединок 18 августа. Его соперником станет немец украинского происхождения Александр Димитренко (41-3, 25 КО), сообщает Boxingnews24. Встреча состоится в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США).

Дженнингс предыдущий поединок провёл в апреле 2018 года, когда победил единогласным решением судей Джои Давейко. Димитренко в последний раз выступал в декабре 2017 года и одолел Миляна Ровчанина. Победа была присуждена Димитренко постфактум, после протеста со стороны его команды.

В послужном списке Александра значатся бои с Джозефом Паркером, Кубратом Пулевым, Эдди Чемберсом, Альбертом Сосновски и Адрианом Гранатом.