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Димитренко встретится с экс-соперником Кличко

Брайант Дженнингс
19:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Американский боксер Брайант Дженнингс проведёт поединок с Димитренко.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс (23-2, 13 КО) проведёт следующий поединок 18 августа. Его соперником станет немец украинского происхождения Александр Димитренко (41-3, 25 КО), сообщает Boxingnews24. Встреча состоится в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США).

Дженнингс предыдущий поединок провёл в апреле 2018 года, когда победил единогласным решением судей Джои Давейко. Димитренко в последний раз выступал в декабре 2017 года и одолел Миляна Ровчанина. Победа была присуждена Димитренко постфактум, после протеста со стороны его команды.

В послужном списке Александра значатся бои с Джозефом Паркером, Кубратом Пулевым, Эдди Чемберсом, Альбертом Сосновски и Адрианом Гранатом.

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Новости спорта, Александр Димитренко, Бокс, Брайант Дженнингс, Новости бокса.
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