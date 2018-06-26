Российский боксер похвалил Ломаченко

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев рассказал, почему сложно сразу понять уровень боксерского интеллекта чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко.

"У Ломаченко грамотный, умный бокс, его в живую не каждый может оценить, понять. А вот в повторах специалисты вырезают такие моменты, где зритель поражается. Так случилось и со мной. В живую в первых боях я не замечал фишки, технические моменты, виртуозы, которые Вася делал. Сейчас он поднабрался опыта.

От боя с Линаресом я просто не мог оторваться, сидел в первых рядах. Такой напряженный бой. Было запредельно интересно еще и из-за того, что соперник был достойный", – сказал Ковалев в интервью Luckypunch.net.