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Российский боксер похвалил Ломаченко

Василий Ломаченко
08:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сергей Ковалев прокомментировал боксерские способности Василия Ломаченко.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев рассказал, почему сложно сразу понять уровень боксерского интеллекта чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко. 

"У Ломаченко грамотный, умный бокс, его в живую не каждый может оценить, понять. А вот в повторах специалисты вырезают такие моменты, где зритель поражается. Так случилось и со мной. В живую в первых боях я не замечал фишки, технические моменты, виртуозы, которые Вася делал. Сейчас он поднабрался опыта. 

От боя с Линаресом я просто не мог оторваться, сидел в первых рядах. Такой напряженный бой. Было запредельно интересно еще и из-за того, что соперник был достойный", – сказал Ковалев в интервью Luckypunch.net.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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