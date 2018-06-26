Майки Гарсия оценил свои шансы в возможном поединке с Ломаченко

Американский боксер Майки Гарсия рассказал, почему не боится боя против Василия Ломаченко. Об этом он рассказал Boxing Scene.

«Не видел, чтобы он доминировал против Линареса, как делал это в более легких весовых категориях. Он дрался с достойным опытным чемпионом, но я лучше Хорхе. У меня сильный удар, поэтому думаю, что у меня очень хорошие шансы против Ломаченко.

Кроме победы над Линаресом у него не было достойных соперников. Ригондо, Соса, Марриага - это все очень простые оппоненты. Ломаченко талантливый, но не могу отдать должное таким победам. Но победа над Линаресом - совсем другое дело», - рассказал Гарсия.

Следующим соперником чемпиона в легком весе по версии WBC Майки Гарсии будет чемпион по версии IBF Роберт Истер. После этого американец хочет попробовать свои силы против Василия Ломаченко, который недавно завоевал пояс по версии WBA, победив Хорхе Линареса.

Напомним, что Василий Ломаченко 13 мая в Нью-Йорке в 10-м раунде нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у венесуэльца титула WBA в легком весе. Ломаченко на данный момент восстанавливается после операции на плече. Его возвращение на ринг должно состояться в декабре.