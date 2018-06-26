Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости: Биатлонистка Домрачева официально завершила карьеру
Биатлонистка Домрачева официально завершила карьеру
Новости: Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Новости: Шаг в историю: 12 лет назад сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ
Шаг в историю: 12 лет назад сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ
X

Головкин жестко раскритиковал Сауля Альвареса

Геннадий Головкин и Сауль Альварес
10:49 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Казахстанский боксер не считает Сауля настоящим чемпионом

Чемпион мира WBC, WBA Super, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) рассказал манеру боя Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО). Казахстанец считает, что его соперник не является «настоящим чемпионом».

«Когда мы встретились с ним в первом поединке, он принялся отступать. Он так и пробегал весь бой. Беготня, беготня, сплошная беготня. Он и не дрался вовсе, а только лишь бегал. Он вообще не воин. И совсем не похож на мексиканского бойца. А значит, и не похож на настоящего чемпиона».

Напомним, второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 15 сентября.

Стороны подписали договор, в котором Альварес заработает 55 % гонорара, Головкин - 45%.

Ранее Геннадий Головкин заявлял, что был готов заняться другим боем вместо Альвареса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика Тейлор: Постол удивил меня – он выдал лучший бой в карьере Беринчик прокомментировал зрелищную победу над Прието в Киеве

Последние новости

Гройсман отправился с визитом в Данию Получен новый снимок астероида Веста Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Хачериди может сменить гражданство
03 Российский боксер похвалил Ломаченко
04 ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
05 Испания вырвала ничью у Марокко на ЧМ-2018
Новости сегодня
10:55 Министр земледелия Польши против "антикабаньего" забора
10:55 Atlas Weekend 2018: известная российская группа отменила выступление на фестивале
10:45 В Австрии на ходу опрокинулись вагоны с 80 пассажирами
10:44 Мода 2018: 5 самых стильных купальников этого лета
10:39 Жена экс-игрока Шахтера винит наставника Бразилии в травме футболиста
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Новости: Тереза Мэй поздравила Эрдогана по телефону
Тереза Мэй поздравила Эрдогана по телефону
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Добавить комментарий
0