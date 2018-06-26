Головкин жестко раскритиковал Сауля Альвареса

Чемпион мира WBC, WBA Super, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) рассказал манеру боя Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО). Казахстанец считает, что его соперник не является «настоящим чемпионом».

«Когда мы встретились с ним в первом поединке, он принялся отступать. Он так и пробегал весь бой. Беготня, беготня, сплошная беготня. Он и не дрался вовсе, а только лишь бегал. Он вообще не воин. И совсем не похож на мексиканского бойца. А значит, и не похож на настоящего чемпиона».

Напомним, второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 15 сентября.

Стороны подписали договор, в котором Альварес заработает 55 % гонорара, Головкин - 45%.

Ранее Геннадий Головкин заявлял, что был готов заняться другим боем вместо Альвареса.