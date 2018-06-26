Усик - Гассиев: стали известны цены на билеты финала WBSS в России

18 июня было принято окончательное решение касательно финального боя Всемирной боксерской Суперсерии в тяжелом весе. Поединок между чемпионом мира по версии по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и российским чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе "Олимпийский".

Сегодня стало известно, что билеты на бой Усик – Гассиев можно будет купить по цене от 2000 до 150 000 рублей (по нынешнему курсу – от 800 до 61 000). Продаваться пропуска начнут с 25 июня, сообщает boxing-mma.com.

Изначально поединок Усик – Гассиев должен был состояться 11 мая в столице Саудовской Аравии Джидде. Однако бой перенесли из-за травмы Усика. Александр травмировал руку во время тренировки. А потом поменяли и место проведения поединка. Хотели организовать поединок на стадионе "Лужники", но из-за чемпионата мира пришлось ограничиться "Олимпийским", который вмещает 35 тысяч мест.

Ранее Александр Усик заявлял, что не будет боксировать на территории России. Однако со временем крымчанин изменил свое мнение.