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Уайлдер: В Джошуа вложили деньги и думают, что он будет, как Кличко

Деонтей Уайлдер
01:20 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Деонтей Уайлдер считает, что Энтони Джошуа намерен 10 лет доминировать в супертяжелом дивизионе, но не верит, что у него это выйдет.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа хочет повторить карьеру братьев Кличко и много лет доминировать в дивизионе.

Уайлдер уверен, что так не получится, потому что считает настоящим чемпионом себя.

"Джошуа и его команда – они не хотят боя со мной. В него вложили много денег и думают, что он как Кличко, сможет долго доминировать в ринге и драться только в Британии. Дивизион Кличко был слаб при их доминировании, так же было и у Мейвезера. Но сейчас другая ситуация. Это не работает, когда когда есть деланный чемпион и голодный чемпион. Он – деланный, я – прирожденный чемпион. И тот, кто голоден и прирожден к этому, всегда будет преобладать над другим", – цитирует Уайлдера Behind The Gloves.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Хирн выслал контракт на бой с Деонтеем, который должен состояться до конца 2018 года. Владимир Кличко назвал своего фаворита в предстоящем поединке Джошуа – Уайлдер.

Напомним, Деонтей Уайлдер заявил, что команда Джошуа выглядит напуганной из-за их совместного боя.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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