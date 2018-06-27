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Промоутер Джошуа назвал следующего соперника Энтони

Эдди Хирн
02:21 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Похоже, что следующим соперником Джошуа будет Поветкин.

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн выразил разочарование ходом переговоров с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По его словам, вероятнее всего, следующим соперником его клиента станет Алекснадр Поветкин.

«В WBA просто решили, что с них достаточно. Им нужно было знать, что мы планируем, ведь у них есть официальный претендент. Организация и так проявила терпение. Джошуа понимает, что бой с Поветкиным будет непростым. Но, конечно, также он очень хотел встречи с Уайлдером, и он разочарован.

Мы отправили контракт команде американца девять дней назад. Когда мне приходят подобные письма, я отвечаю в течение 24 часов. Они же нам ответили не сразу и указали, что будут думать на протяжении пяти-шести дней. Зачем им эти дни? Они знали, что мы находимся под давлением WBA, и складывается ощущение, что всё это было частью большой игры. Всё это очень разочаровывает. Похоже, что следующим соперником Джошуа будет Поветкин", — сказал Хирн.

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Новости спорта, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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