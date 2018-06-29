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Именитый боксер хочет выйти на ринг против Усика

Тони Белью
13:40 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Британец хочет встретиться с обладателем титула Мохаммеда Али

Почетный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Белью (30-2-1, 20 КО) еще раз заявил, что хочет провести бой против победителя встречи Усик – Гассиев в финале World Boxing Super Series.

По словам британца, поединок с украинцем или россиянином может состояться как в тяжелом, так и в супертяжелом дивизионе, куда хотят перейти и Усик, и Гассиев.

Отметим, что свой последний бой Белью провел в супертяжелом весе против Дэвида Хэя. Бой состоялся 5 мая в Лондоне. В свою очередь, Усик и Гассиев встретятся в финале WBSS 21 июля в Москве.

Напомним, уже стартовала продажа билетов на поединок Усик – Гассиев.

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Все по теме:

Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Тони Белью.
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