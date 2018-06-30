Димитренко: Я с нетерпением жду боя с Дженнингсом

23 июня стало известно, что экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс проведёт поединок с немцем украинского происхождения Александром Димитренко. Встреча состоится 18 августа, и Димитренко решил поделиться ожиданиями от неё.

«Я с нетерпением жду боя, это хорошая возможность продвинуться в супертяжёлом весе. Мне нравится тренироваться и искать свои пределы. Хочу стать великим, и мне ещё никогда не было так весело в спорте. Возможность сразиться с Дженнингсом представилась в нужное время, и я попробую извлечь из неё максимум выгоды», — приводит слова Димитренко Boxingtalk.