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Усик - Гассиев: началась продажа билетов на бой 21 июля

Усик - Гассиев
16:25 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Началась продажа билетов на финальный бой WBSS Гассиев — Усик, который пройдет 21 июля.

На 21 июля в Москве запланирован финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В нём сойдутся чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев.

Вчера, 28 июня, стартовала продажа билетов на турнир, который примет спорткомплекс «Олимпийский». В продаже доступны северная и южная трибуны в ценовом диапазоне от 2000 (800 грн) до 25 000 рублей (10 000 грн). Цены на билеты в Super Vip, VIP и партер составят до 150 000 рублей (61 000 грн) за первые ряды.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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