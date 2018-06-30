"Еду за победой": Усик - о бое с Гассиевым в Москве

Украинский чемпион в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик заверил болельщиков, что едет в Москву на финальный бой WBSS против Мурата Гассиева только за победой.

"И снова мне предстоит драться на территории соперника. Я праздновал победу в четвертьфинале и полуфинале. И в Москву я также еду за победой!", – отметил Усик в комментарии пресс-службе WBSS.

Напомним, что финал Всемирной боксерской суперсерии состоится 21 июля в Москве. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBA, а также титул журнала The Ring. Кроме того, победитель боя получит специальный кубок Мохаммеда Али.