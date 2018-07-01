Альварес рассказал о планах по завершению карьеры

Сауль Канело Альварес заявил, что планирует покинуть ринг, когда ему исполнится 35.

"Очень сложно сказать, как долго я собираюсь боксировать. Могу сказать, что до 50 лет, но я планирую уйти в 35 лет, поэтому я хочу сделать все, что могу за оставшиеся годы, и в 35 лет я смогу завершить карьеру и наслаждаться жизнью, наслаждаться тем, чего я достиг и бизнесом, который у меня есть.

В боксе это касается всего, войти в историю в жизни и в боксе, сделать то, что я могу в боксе и уйти удовлетворенным. Я удовлетворен тем, что я сделал, и я достиг так много, как только возможно", - сказал боксер.