Гарсия рассказал, когда будет готов провести бой против Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия (38-0, 30 КО) назвал идеальное время для того, чтобы выйти в ринг против обладателя пояса WBA Василия Ломаченко (11-1, 9 КО). Слова американца приводит Showtime.

О потенциальном бое с Василием Ломаченко

«У него была операция. Ему, очевидно, нужен еще один промежуточный бой, чтобы вернуть форму. Я знаю, как работает его промоутер, но я не хочу работать с кем-либо. Если эта сделка будет честна для меня и моего соперника, у меня нет претензий. Если Василий Ломаченко на самом деле хочет драться со мной, давайте сделаем это. Про этот бой говорят, куда бы я ни пришел. Все хотят увидеть этот бой. Зачем мешать этому, зачем препятствовать фанам, ведь они хотят увидеть этот бой.

Мы должны сделать это. Я думаю, что следующий год — это будет идеальное время для нашего боя.

Мы не боксеры-близнецы, боксирующие одинаково. Мы не боксеры, боксирующие строго, например, на дистанции. Мы изменяемся, подстраиваемся. Я, как и он, могу боксировать в ближнем бою, на дистанции, наносить удары под разными углами. Это делает сложным прогноз на бой для аналитиков. Никто не знает, кто выиграет или будет иметь преимущество. Василий может и имеет лучшую работу ног и сумасшедшие углы атаки. Я не такой. Я не взрываюсь так, как он».

О поединке Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом

«Я видел, как он пропускал удары, получал синяки. Но я думаю, он позволял соперникам делать это. Я думаю, что он может полностью доминировать над противником. Он не мог делать всего с Линаресом из-за того, что Хорхе большой сильный парень и к тому же более опытный. Лома не мог полностью доминировать над ним, как он делал ранее, но Василий сделал улучшения по ходу боя и сделал свою работу, когда появилась возможность».

Напомним, что в последнем поединке Ломаченко одержал победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом(44-4, 27 КО). После боя ему пришлось перенести операцию на плече. Украинец планирует вернуться в ринг осенью-зимой этого года.