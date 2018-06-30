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Поветкина будут постоянно проверять на допинг до боя с Джошуа

Александр Поветкин
19:51 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Российский боксер Александр Поветкин перед боем с Джошуа будет многократно проверен на допинг.

Обязательный претендент на пояс WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин в период подготовки к поединку против Энтони Джошуа будет многократно проверен на допинг без предварительного предупреждения. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн.

«Он уже подписал согласие на тестирование по протоколу VADA, — цитирует Хирна Boxing News. — Мы делаем это перед каждым боем для каждого соперника. Начинаем проверки за 16 недель до поединка, платим за дополнительные тесты VADA 50 тысяч. Так было с Кличко, Паркером и Пулевым, и Поветкина тоже проверят шесть, семь или восемь раз в дополнение к обычным проверкам.

Команда Поветкина охотно согласилась на это. Они хотят, чтобы в случае победы их боксера ни у кого не возникало никаких вопросов. Думаю, тестирование VADA начнется уже в пятницу и будет продолжаться до самого боя».

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса.
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