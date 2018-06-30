Поветкина будут постоянно проверять на допинг до боя с Джошуа

Обязательный претендент на пояс WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин в период подготовки к поединку против Энтони Джошуа будет многократно проверен на допинг без предварительного предупреждения. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн.

«Он уже подписал согласие на тестирование по протоколу VADA, — цитирует Хирна Boxing News. — Мы делаем это перед каждым боем для каждого соперника. Начинаем проверки за 16 недель до поединка, платим за дополнительные тесты VADA 50 тысяч. Так было с Кличко, Паркером и Пулевым, и Поветкина тоже проверят шесть, семь или восемь раз в дополнение к обычным проверкам.

Команда Поветкина охотно согласилась на это. Они хотят, чтобы в случае победы их боксера ни у кого не возникало никаких вопросов. Думаю, тестирование VADA начнется уже в пятницу и будет продолжаться до самого боя».