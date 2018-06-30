Постол рассказал, что будет делать после поражения от Тейлора

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (29-2, 12 KO) не планирует завершать карьеру после поражение от Джоша Тейлора.

«Отдохну 2-3 недели и снова вернусь в зал. Буду держать форму, будем договариваться о бое, чтобы провести его до нового года.

Кто будет соперником, не знаю, но не хочется боксировать с какими-то мешками. Я топовый боксер, хочу боксировать с хорошими бойцами, показывать хороший бокс.

Мне предлагали: может, хватит боксировать, будешь тренировать, может, самому открыть зал. Я всем отвечаю: пока я боксирую, полностью хочу отдаться боксу. Когда закончу, буду думать, что дальше – быть тренером или что-то другое», – сказал Постол в интервью «UA:Перший».