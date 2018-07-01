Именитый боксер дал совет Усику перед боем с Гассиевым

«Почетный» чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Белью (30-2-1, 20 КО) продолжает с уверенностью ставить на победу Александра Усика (14-0, 11 КО) в финальном бою WBSS против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), но посоветовал украинцу не ввязываться в открытую перестрелку ударами.

«Это будет просто невероятный, потрясающий бой! Я до начала турнира прогнозировал, что именно эти парни встретятся в финале. И остаюсь последовательным в своем прогнозе — считаю, что победит Усик. Но хочу отметить, что в бою с Гассиевым Усик не может позволить себе такой же обмен ударами, как это было в полуфинале с Майрисом Бриедисом. Но ставлю на победу украинца. А ещё ставлю на то, что их поединок станет кандидатом на звание бой года».

Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Боксеры точно проведут реванш, но уже за пределами России.

Белью нацелен провести бой с победителем этого поединка в рамках супертяжелого веса.