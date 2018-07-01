Паркер прокомментировал отмену боя Джошуа - Уайлдер

Бывший обладатель титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа не готов встретиться с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

"Я удивлен. После нашего боя Джошуа бросил вызов Уайлдеру. Но, судя по всему, он изменил свое решение. Я часто общаюсь с Донтеем и знаю. что он хочет этого боя, он хочет объединить пояса. Я чувствую его страсть к тому, чтобы называться абсолютным абсолютным чемпионом мира.

Джошуа тоже хочет объединить пояса, но, я думаю, он еще не готов к бою с Уайлдером. Он хочет встретиться с Деонтеем в подходящее для себя время", - цитирует Паркера BoxingScene.

Напомним, бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера должен был состояться до конца 2018 года, однако недавно менеджер британца заявил, что в этом году поединок не состоится. Но в сентябре может состояться поединок Джошуа с Александром Поветкиным.