Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Испания 1:1 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й овертайм)
Испания 1:1 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й овертайм)
Новости: Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
Новости: Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Паркер прокомментировал отмену боя Джошуа - Уайлдер

Джозеф Паркер
17:49 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Джозеф Паркер прокомментировал отмену боя Джошуа - Уайлдер.

Бывший обладатель титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа не готов встретиться с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

"Я удивлен. После нашего боя Джошуа бросил вызов Уайлдеру. Но, судя по всему, он изменил свое решение. Я часто общаюсь с Донтеем и знаю. что он хочет этого боя, он хочет объединить пояса. Я чувствую его страсть к тому, чтобы называться абсолютным абсолютным чемпионом мира.

Джошуа тоже хочет объединить пояса, но, я думаю, он еще не готов к бою с Уайлдером. Он хочет встретиться с Деонтеем в подходящее для  себя время", - цитирует Паркера BoxingScene.

Напомним, бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера должен был состояться  до конца 2018 года, однако недавно менеджер британца заявил, что в этом году поединок не состоится. Но в сентябре может состояться поединок Джошуа с Александром Поветкиным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Сиренко - Найфа: видео боя Поветкина будут постоянно проверять на допинг до боя с Джошуа Уайлдер выдвинул новое условия для боя с Джошуа

Последние новости

Потрясающий боди-арт от художника из Милана (Фото) Медики назвали секрет идеального сна КНДР и Южная Корея возобновили связь между флотами
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
02 Знаменитая выдра спрогнозировала результат матча Испания – Россия на ЧМ-2018
03 Участник ЧМ-2018 попал в ДТП со смертельным исходом
04 Звезда "Реала" Роналду может перебраться в Серию А
05 Гризманн сделал свой прогноз на матч Испания - Россия
Новости сегодня
19:09 В Испанию прибыл корабль с мигрантами
19:06 Крестная мать: редкие снимки женщин-гангстеров со всего мира (Фото)
18:53 Исследователи установили идеальный возраст для брака
18:51 У команды Милевского новый наставник
18:50 В Букингемском дворце тайно репетировали смерть королевы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Мексике начались парламентско-президентские выборы
В Мексике начались парламентско-президентские выборы
Новости: Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Главные изменения, которые ожидают украинцев в июле
Новости: Министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Новости: Бывшая Джонни Деппа впервые вышла замуж
Бывшая Джонни Деппа впервые вышла замуж
Добавить комментарий
0