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WBSS официально представила постер боя Усик – Гассиев

Усик - Гассиев
23:44 Вс, 1 Июль 2018 Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Это состоялось после подтверждения проведения боя в Москве

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) официально представила постер финального боя в турнире тяжеловесов, в котором встретятся украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО). Его дизайн практически идентичен с постерами предыдущих боев WBSS, главное изменение касается только даты и места проведения боя.

Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Боксеры точно проведут реванш, но уже за пределами России.

Напомним, команда Усика изначально выступала против поединка на территории соперника, но по итогам переговоров отказалась от своей позиции. Тренер россиянина Абель Санчес признался, что был уверен в желании Усика избежать этого боя, а Гассиев уверен, что у Усика будет хорошая поддержка и в Москве.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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