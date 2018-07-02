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Джошуа: Люди хотят боя с Уайлдером или Кличко, а не с Поветкиным

Энтони Джошуа - Владимир Кличко
10:00 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Энтони Джошуа заявил, что все до сих спрашивают о повторном бое с Владимиром Кличко.

Действующим чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему ему трудно договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC в дивизионе Деонтеем Уайлдером, а также поведал, о чем его чаще всего спрашивают болельщики.

По словам Джошуа, он делает все, чтобы бой с Уайлдером состоялся как можно скорее, но американец уклоняется от этого поединка. «Англия хочет бой Джошуа – Уайлдер. Никто не говорит большим желанием смотреть бой Джошуа – Поветкин, - рассказал Энтони в интервью Еxpress. – Такое давление хорошо для меня, поскольку болельщики таким образом помогают моей карьере. Но боюсь люди не знают, насколько я хочу этого поединка. Я могу делать только то, что зависит от меня. Я не могу заставить этого парня выйти ринг. Я не могу заставить его команду убедить Уайлдера драться со мной. Даже когда вы на вершине, у вас не так много возможностей».

Как отметил Джошуа, болельщики все еще хотят увидеть его повторный бой с Владимиром Кличко. «Люди все еще спрашивают, о матче-реванше с Владимиром Кличко. Но вы можете пригласить сюда Владимира, и мы зададим ему тот же вопрос».

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Новости бокса.
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