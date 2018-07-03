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Гвоздик проведет чемпионский бой в Канаде

Александр Гвоздик
10:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Команда Александра Гвоздика проиграла торги команде Стивенсона.

В понедельник, 2 июля, состоялись промоутерские торги по организации боя между чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном против временного обладателя титула Александра Гвоздика.

Выиграла торги команда Стивенсона. Первоначально выиграла ставка в 3,102 миллиона долларов, поставленная Томом Брауном, который представлял Эла Хэймона, который является сопромоутером Стивенсона. Но спустя полчаса после победы, ставка была аннулирована.

В итоге торги все равно выиграла команда Стивенсона, а именно промоутер чемпиона Ивон Мишель, который выставил на торгах 2,1 млн долларов.

При этом ставка компании Top Rank, которая ведет дела Александра Гвоздика, выставила на торги 1,67 млн долларов.

Теперь планируется, что бой Гвоздика и Стивенсона состоится 3 ноября. Вероятное место поединка – Квебек, Канада. Бой должны показать на телеканале Showtime.

Чемпиону достанется 65% гонорара, Гвоздику полагается 35%.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Новости бокса.
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