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Британский боксер может сорвать финал WBSS

Джеймс Дигейл
13:15 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Британец не намерен выходить в ринг с Ускатеги, а хочет бой с Гроувзом

Британский боксер Джеймс Дигейл (24-2-1, 14 КО) отказался от чемпионского титула IBF в весе до 76,2 кг. Об этом сообщает WBN.

Дигейл не хочет боксировать с «временным» чемпионом из Венесуэлы Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) и теперь задумывается о поединке с обладателем пояса WBA Super, финалистом Всемирной суперсерии бокса (WBSS)Джорджем Гроувзом (28-3, 20 КО). Стороны уже начали переговоры, что ставит под угрозу проведение финала WBSS.

Сам британец объяснил свой отказ от титула так:

 «Я принял решение отказаться от титула, поскольку хочу на этом этапе карьеры договориться о максимально больших боях. Я многого достиг в боксе. Золото на Олимпийских игр, британский и европейские титулы, а затем стал двукратным чемпионом мира. Я понимаю, что моя карьера находится на финальном отрезке. Обещаю вскоре порадовать невероятной новостью».

Отметим, что в последнем поединке Дигейл вернул себе пояс IBF, победив Кейлеба Труэкса (29-4-2, 18 КО).

Напомним, что Гроувз должен боксировать с Каллумом Смитом (24-0, 17 КО) в финале WBSS. При этом Джордж травмировался, поэтому бой пришлось перенести.

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Новости спорта, WBSS, Бокс, Джеймс Дигейл, Новости бокса.
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