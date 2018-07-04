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Холифилд оценил грандиозные успехи Ломаченко

Василий Ломаченко
14:36 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Легендарный американец Эвандер Холифилд рассказал, что нужно Василию Ломаченко чтобы считаться лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.

Холифилд считает, что для статуса лучшего pound-for-pound Ломаченко надо бить соперников, которые намного крупнее его самого.

«Трудно сказать, лучший ли на самом деле боксер, пока он дерется в своей весовой категории. На мой взгляд, лучший боксер pound-for-pound должен бить соперников, которые на 9-13 килограммов тяжелее. Пока каждый боец боксирует в своем родном весе, я просто не могу называть кого-то из них лучшим pound-for-pound», — заявил американец в интервью Fight Hub TV.

Василий Ломаченко в настоящее время находится на второй строчке в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от BoxRec, уступая только мексиканцу Саулю Альваресу.

Кроме того, украинец входит в пятерку самых финансово успешных боксеров современности, уступая все тому же Альваресу, Геннадию Головкину и Энтони Джошуа.

 
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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Эвандер Холифилд.
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