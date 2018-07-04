Холифилд оценил грандиозные успехи Ломаченко

Холифилд считает, что для статуса лучшего pound-for-pound Ломаченко надо бить соперников, которые намного крупнее его самого.

«Трудно сказать, лучший ли на самом деле боксер, пока он дерется в своей весовой категории. На мой взгляд, лучший боксер pound-for-pound должен бить соперников, которые на 9-13 килограммов тяжелее. Пока каждый боец боксирует в своем родном весе, я просто не могу называть кого-то из них лучшим pound-for-pound», — заявил американец в интервью Fight Hub TV.

Василий Ломаченко в настоящее время находится на второй строчке в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от BoxRec, уступая только мексиканцу Саулю Альваресу.

Кроме того, украинец входит в пятерку самых финансово успешных боксеров современности, уступая все тому же Альваресу, Геннадию Головкину и Энтони Джошуа.