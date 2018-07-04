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Фьюри: после победы над Кличко у меня началась депрессия

Тайсон Фьюри
15:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Победа над Кличко вознесла Фьюри до небес и вогнала в депрессию.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о тяжелой депрессии, которая началась у него после победы над Владимиром Кличко и взлетом на пик славы.

"У меня было все на свете. Я держал в своих руках мировые титулы и побил человека, которого нельзя было победить. Я добился всего, о чем когда-либо мечтал, но на следующий день после триумфа началась депрессия и это продолжалось на протяжении двух лет. У меня не было  поводов для уныния, но если бы я знал, что является причиной такого состояния, я никогда бы не делал этого. Вы не поймете меня, если сами не проходили через подобные проблемы.

Самое печальное в этой истории, что никто не знает откуда появляется это внутреннее угнетение у человека. Перед поединком с Сефером Сефери я усердно тренировался на протяжении шести месяцев и надеялся, что это продлится немного дольше. На данном этапе противник не имеет для меня особого значения, потому что я просто разогреваюсь. Я скоро вернусь на ринг и продолжу свою подготовку к боям с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером", - цитирует Фьюри boxingscene.com.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Тайсон Фьюри.
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