Гассиев: Усик - мой самый серьезный соперник

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA и IBF Мурат Гассиев объяснил важность поединка против украинского обладателя титулов WBO и WBC Александра Усика и рассказал о планах после финала Всемирной боксерской суперсерии.

"Александр Усик - олимпийский чемпион, в профессионалах не проиграл ни одного боя, чемпион мира по двум версиям. На данном этапе моей карьеры это самый опасный и самый серьезный соперник. Нужно отнестись, как я всегда это делаю, с полной серьезностью, с полной ответственностью к этому бою, к подготовке, сделать все возможное и невозможное для победы.

Никогда не слушаю мнения экспертов. У меня есть своя команда - те люди, с которыми я уже много лет работаю. Для меня важно их мнение. И самое главное - подготовиться на 12 раундов морально и физически, то есть, повторюсь, сделать все для победы.

Я начал готовиться к этому бою, как только надел боксерские перчатки и перешел в профессионалы. Моя мечта была с самого начала стать абсолютным чемпионом мира. И вот остался маленький шажок до этой цели. Сейчас нужно собрать все силы в кулак и сделать это.

Да, это моя мечта, но на сегодняшний день я нахожусь в тяжелом весе, нужно выиграть следующий бой, объединить пояса, а дальше мы уже обговорим с командой наши следующие планы и будем думать, как дальше жить", - сказал Гассиев в интервью tsargrad.tv.