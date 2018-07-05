Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Стаховский покинул Уимблдон 2018
Стаховский покинул Уимблдон 2018
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев

Николай Валуев
07:20 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Николай Валуев рассказал, каким видит бой Усик - Гассиев.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев сделал свой прогноз на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

"Посмотрите, как продаются билеты, и вы поймете, как этого боя ждут. Я считаю, что это будет бой года. 

Я бы не стал говорить о фаворите. Тут все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционно борьбу с возможностью контратаки. Думаю, что развязка боя случится во второй половине. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию - процентов 35", - цитирует Валуева Федрация бокса России.

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев определят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой состоится 21 июля в Москве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Николай Валуев, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

У Беринчика умер новорожденный сын Арум назвал будущих соперников Ломаченко WBO исключила легендарного филиппинского боксера Пакьяо из своего рейтинга

Последние новости

Стало известно, как улучшить качество сна В Житомирской области изъяли более 2 тонн янтаря Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 5 июля
Сегодня читают в спорте
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Участник ЧМ-2018 остался без тренера
03 Швайнштайгер играет в теннис с женой Аной Иванович
04 Свитолина вернется на поля Уимблдона 5 июля
05 Легендарный форвард "Реала" покидает клуб
Новости сегодня
08:19 Халеп останется первой ракеткой мира после Уимблдона
08:07 Звезды, ставшие популярными в раннем возрасте: что с ними стало теперь (Фото)
08:07 Гвардиола может вновь стать тренером Месси
08:05 Показ коллекции Gucci на кладбище вызвал недовольство религиозников
07:48 Стало известно, кто обслужит матчи 1/4 финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены
"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов
Новости: Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Новости: Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Новости: Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Рецепт дня: паста c куриной грудкой под сливочным соусом
Добавить комментарий
0