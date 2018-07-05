Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев сделал свой прогноз на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

"Посмотрите, как продаются билеты, и вы поймете, как этого боя ждут. Я считаю, что это будет бой года.

Я бы не стал говорить о фаворите. Тут все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционно борьбу с возможностью контратаки. Думаю, что развязка боя случится во второй половине. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию - процентов 35", - цитирует Валуева Федрация бокса России.

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев определят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой состоится 21 июля в Москве.