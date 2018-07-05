Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Стаховский покинул Уимблдон 2018
Стаховский покинул Уимблдон 2018
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Кроуфорд назвал своего фаворита в финале WBSS

Теренс Кроуфорд
13:52 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Кроуфорд в фирменной футболке Усика пожелал украинцу победить Гассиева

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд надел фирменную футболку Александра Усика и пожелал украинцу победы в финале WBSS против Мурата Гассиева.

"Усик, я хочу пожелать тебе удачи в предстоящем поединке. Надеюсь, что у тебя получится завоевать не только пояс The Ring, но и все остальные. Удачи и желаю тебе стать абсолютным чемпионом, таким же, как и я. Желаю тебе все самого наилучшего", – сказал американец.

Напомним, что финал WBSS состоится 21-го июля в Москве, где Александр Усик и Мурат Гассиев определят абсолютного чемпиона в тяжелом весе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Гассиев.

Ранее Усик в компании Гвоздика показали, как готовятся к предстоящим поединкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Фьюри: после победы над Кличко у меня началась депрессия Холифилд оценил грандиозные успехи Ломаченко Британский боксер может сорвать финал WBSS

Последние новости

Новое отравление "Новичком" в Британии: реакция Кремля НБУ: В госбанках появятся независимые наблюдательные советы Шарлотта Генсбур представила новую видеороботу на песню "Sylvia Says"
Сегодня читают в спорте
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
04 Челси готовит грандиозный трансфер
05 Участник ЧМ-2018 остался без тренера
Новости сегодня
14:47 Бавария первая из команд Бундеслиги продала билеты на все матчи турнира
14:44 В украинский прокат выходит фильм "Аманда и лиса"
14:43 Балух написал письмо украинцам: Сотни тысяч крымчан заставляют молчать
14:40 Прогноз погоды на 6 июля: в Украину идет жара
14:39 Парламент Македонии вновь принял закон, отклоненный президентом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Рада настаивает на создании музея вместо ТРЦ на Почтовой площади
Рада проголосовала за музей на Почтовой площади в Киеве
Новости: Верховная Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне
В Украине создали "единое окно" на таможне
Новости: Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Добавить комментарий
0