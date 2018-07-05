Кроуфорд назвал своего фаворита в финале WBSS

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд надел фирменную футболку Александра Усика и пожелал украинцу победы в финале WBSS против Мурата Гассиева.

"Усик, я хочу пожелать тебе удачи в предстоящем поединке. Надеюсь, что у тебя получится завоевать не только пояс The Ring, но и все остальные. Удачи и желаю тебе стать абсолютным чемпионом, таким же, как и я. Желаю тебе все самого наилучшего", – сказал американец.

Напомним, что финал WBSS состоится 21-го июля в Москве, где Александр Усик и Мурат Гассиев определят абсолютного чемпиона в тяжелом весе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Гассиев.

Ранее Усик в компании Гвоздика показали, как готовятся к предстоящим поединкам.