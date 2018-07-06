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Виталий Кличко выйдет на ринг против Леннокса Льюиса

Виталий Кличко и Леннокс Льюис
13:25 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Мэр Киева Виталий Кличко спустя 15 лет снова выйдет в ринг для проведения выставочного боя против Леннокса Льюиса

Это будет выставочный бой, который пройдет во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Бой пройдет в рамках благотворительного аукциона, подробности которого пока не разглашаются. Также не разглашается формат боя.

Виталий Кличко носит титул вечного чемпиона WBC, а Леннокс Льюис является экс-абсолютным чемпионом мира.

Предыдущий бой между Кличко и Льюисом состоялся 21 июня 2003 года. Тогда поединок был остановлен из-за рассечения у украинского боксера, которого судьи признали победителем. Льюис пообещал матч-реванш, однако вскоре после боя завершил карьеры.

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Новости спорта, Бокс, Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Новости бокса.
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