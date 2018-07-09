Головкин назвал имя соперника, которого бы предпочёл в следующем поединке

«Кого бы я предпочёл в следующем поединке? Я думаю, что этот вопрос в большей мере необходимо адресовать моему промоутеру и менеджеру. Ко мне много требований. У WBC для меня есть обязательный претендент в лице Джермалла Чарло, в WBA хотят моей встречи с Риото Муратой. Я же на данном этапе хотел бы провести поединок с Билли Джо Сондерсом, почему бы и нет? Я хочу получить все пояса, это моя цель.

Что касается возможного поединка между Деревянченко и Джейкобсом, то у этих ребят один и тот же менеджер и один и тот же тренер. Они провели много спаррингов. Думаю, что шансы в этой встрече равны», — приводит слова Головкина BoxingScene.

15 сентября Геннадий Головкин проведёт повторный поединок с Саулем Альваресом.