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Гассиев о бое с Усиком: Надеюсь, этот день войдёт в историю бокса

Мурат Гассиев
13:42 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал предстоящий бой с украинским чемпионом Александром Усиком.

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от финального поединка суперсерии с чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком, отметив, что для него этот бой немногим отличается от остальных.

«Я очень рад предстоящему событию, полностью осознаю его важность, надеюсь, что наш бой будет соотвествовать тому шуму, что есть вокруг этого события, и надеюсь, этот день войдёт в историю бокса. Эмоционально я подхожу к этому бою как и к любому другому. Понимаю важность и ответственность предстоящего события. Всё или ничего? Все мои бои с 2016 года имели такой статус, поражение в любом из них сильно ударило бы по моей карьере. Единственная разница у этого боя с остальными — количество поясов на кону», — приводит слова Гассиева BoxingScene.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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