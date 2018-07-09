Бокс. Ломаченко объявил дату своего следующего поединка

Украинец вернется в ринг 25 августа. Об этом он написал на своей странице в Instagram под видео, на котором проводит бой с тенью.

"Ну что, я возвращаюсь 25 августа в бой. Как вы думаете кто следующий соперник?", - написал Ломаченко.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Июл 2018 в 6:23 PDT

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что украинец проведет бой с победителем пары Андреев - Бельтран, поединок которых должен был состояться 25 августа. Арум отметил, что Андреев является претендентом на пояс Бельтрана и не захотел уступать свое место Ломаченко.

Вероятно, в результате переговоров, Андреев все-таки пошел на уступки, и соперником Ломаченко станет Раймундо Бельтран.