Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
Новости спорта: Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес прокомментировал предстоящий бой россиянина против украинца Александра Усика.
21 июля в Москве украинец Александр Усик сразится с Муратом Гассиевым, и тренер последнего не устает своими комментариями делать попытки запугать соперника.
Абель Санчес уже несколько раз повторил, что главным преимуществом Гассиева являются его физическая мощь, и мол, Усик не выдержит все 12 раундов.
«Могу сказать так. Моих боксеров ждут большие поединки. Это Головкин против Альвареса. Потом осенью дерутся Алекс Сауседо и Морис Хукер. Но бой против Усика я считаю тяжелейшим для своего боксера».
«Усик - очень сложный соперник. Однако решающее значение может иметь физическая мощь Гассиева. Если Усик такой глупый, чтобы не закончить бой досрочно, то в итоге он может отправиться в нокаут или получить травму».
«Но в любом случае он является выдающимся боксером», - заявил Абель Санчес.