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Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму

Александр Усик
20:22 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес прокомментировал предстоящий бой россиянина против украинца Александра Усика.

21 июля в Москве украинец Александр Усик сразится с Муратом Гассиевым, и тренер последнего не устает своими комментариями делать попытки запугать соперника.

Абель Санчес уже несколько раз повторил, что главным преимуществом Гассиева являются его физическая мощь, и мол, Усик не выдержит все 12 раундов.

«Могу сказать так. Моих боксеров ждут большие поединки. Это Головкин против Альвареса. Потом осенью дерутся Алекс Сауседо и Морис Хукер. Но бой против Усика я считаю тяжелейшим для своего боксера».

«Усик - очень сложный соперник. Однако решающее значение может иметь физическая мощь Гассиева. Если Усик такой глупый, чтобы не закончить бой досрочно, то в итоге он может отправиться в нокаут или получить травму».

«Но в любом случае он является выдающимся боксером», - заявил Абель Санчес.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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