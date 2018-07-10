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Менеджер Уайлдера жестко раскритиковал Хирна за переговоры о бое с Джошуа

Энтони Джошуа
21:32 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: После длительных переговоров о бое между Энтони Джошуа и Деонтее Уайлдере ситуация вновь зашла в тупик.

К такому мнению пришёл менеджер Уайлдера Шелли Финкель, который раскритиковал промоутера Джошуа Эдди Хирна.

«Всё это – настоящий позор. Джошуа не планировал встретиться в следующем бое с Уайлдером. Надо было сразу об этом сказать, и всё! У него был контракт на два боя на «Уэмбли». Джошуа не собирался драться с Уайлдером, но искал способ, как выйти из ситуации. Но зачем зря тратить наше время! Зачем пытаться показать, что Деонтей пытается избежать боя?

Просто сказал бы, что собирается драться с Поветкиным, и всё! Хирн признался, что всё это было обманом и игрой», — цитирует Финкеля BoxingNews 24.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса, Уайлдер - Джошуа, Эдди Хирн.
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