Менеджер Уайлдера жестко раскритиковал Хирна за переговоры о бое с Джошуа

К такому мнению пришёл менеджер Уайлдера Шелли Финкель, который раскритиковал промоутера Джошуа Эдди Хирна.

«Всё это – настоящий позор. Джошуа не планировал встретиться в следующем бое с Уайлдером. Надо было сразу об этом сказать, и всё! У него был контракт на два боя на «Уэмбли». Джошуа не собирался драться с Уайлдером, но искал способ, как выйти из ситуации. Но зачем зря тратить наше время! Зачем пытаться показать, что Деонтей пытается избежать боя?

Просто сказал бы, что собирается драться с Поветкиным, и всё! Хирн признался, что всё это было обманом и игрой», — цитирует Финкеля BoxingNews 24.