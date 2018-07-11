Экс-тренер Усика: Весь мир будет смотреть этот бой

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что считает своего подопечного, владеющего титулами WBC/WBO в первом тяжелом весе фаворитом запланированного на 21 июля в Москве финального поединка Всемирной боксерской суперсерии с чемпионом мира по версиям WBA/IBF Муратом Гассиевым.

По мнению Башира, навыки Усика позволяют украинцу рассчитывать на победу.

«Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя, - цитирует Башира «Трибуна».

- Навыки Усика и его способности позволяют утверждать, что он очень крепкий боец. У него не будет проблем победить и он будет главным претендентом на победу в этом бою. С моей точки зрения, весь мир будет смотреть этот бой. Все будут смотреть на ринг, вне зависимости от того, что скажет Россия».