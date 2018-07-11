Именитый тренер сделал прогноз на бой Джейкобс - Деревянченко

Тренер Абель Санчес, у которого занимаются Геннадий Головкин и Мурат Гассиев, считает, что Дэниэл Джейкобс победит украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантный титул IBF в среднем весе.

"Думаю, Джейкобс победит. Он больше и опытнее. Я знаю, что в последнее время он не впечатляет, но, возможно, ему не хватает мотивации.

Иногда необходима правильная мотивация. Против Деревянченко он почувствует себя старшим братом. Думаю, Дэнни побьет его. На мой взгляд, он также выиграет и у Чарло.

Джейкобс не убежал от Головкина, он вышел в ринг и воевал. Для меня это действительно хороший боксер, он не на своем уровне", – говорит Санчес.

Ранее сообщалось о том, что команды Сергея Деревянченко и Дэниела Джейкобс договорились о бое в Нью-Йорке, который предположительно состоится в октябре.