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Али Башир назвал главного фаворита боя Усик - Гассиев

Александр Усик
18:20 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: По мнению американского тренера, у его экс-подопечного больше шансов на победу в этом поединке.

Джеймс Али Башир, который тренировал Александра Усика, рассказал, каким видит финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым.

"Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя.

Навыки Усика и его способности позволяют утверждать, что он очень крепкий боец. У него не будет проблем победить и он будет главным претендентом на победу в этом бою.

С моей точки зрения, весь мир будет смотреть этот бой. Все будут смотреть на ринг, вне зависимости от того, что скажет Россия", – сказал Башир у комментарии Tribuna.com.

Напомним, поединок финала WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

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Новости спорта, Александр Усик, Али Башир, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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