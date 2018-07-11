Али Башир назвал главного фаворита боя Усик - Гассиев
Новости спорта: По мнению американского тренера, у его экс-подопечного больше шансов на победу в этом поединке.
Джеймс Али Башир, который тренировал Александра Усика, рассказал, каким видит финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым.
"Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя.
Навыки Усика и его способности позволяют утверждать, что он очень крепкий боец. У него не будет проблем победить и он будет главным претендентом на победу в этом бою.
С моей точки зрения, весь мир будет смотреть этот бой. Все будут смотреть на ринг, вне зависимости от того, что скажет Россия", – сказал Башир у комментарии Tribuna.com.
Напомним, поединок финала WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.