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Реванша Кличко - Льюис не будет: британец не получал предложений

Виталий Кличко
10:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Представители британца утверждают, что никаких предложений они не получали.

«Реванша» между почетным чемпионом WBC, нынешним мэром Киева Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом не будет. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, представители Льюиса обратились в WBC с целью сообщить, что никаких предложений по выставочному бою с Кличко они не получали.

По словам Виталия Кличко, вырученные средства от «реванша» должны были пойти на благотворительность.

Выставочный бой должен был состояться во время 56-го конгресса Всемирного боксерского союза (WBC), который примет украинская столица с 30 сентября по 5 октября. На конгресс в Киев приедет около 700 участников из 160 стран мира.

Напомним, Льюис и Кличко встречались 21 июня 2003 года. Поединок остановили из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинский супертяжеловес выигрывал по подсчетам судей 58:56.

После боя британец пообещал Кличко провести реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев завершил карьеру.

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Новости спорта, Бокс, Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Новости бокса.
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