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Экс-соперник Усика: Гассиев может уложить Усика, но это будет сложно

Кшиштоф Гловацки
11:31 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Кшиштоф Гловацки уверен, что Уусик может победить Гассиева, но будет болеть за последнего.

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Кшиштоф Гловацки считает, что Александр Усик может победить Мурата Гассиева, если будет действовать так же, как и в бою с ним, но при этом желает победы россиянину.

"Если Усик пойдет в размен ударами, то может оказаться на настиле. Гассиев также невероятно силен, он способен уложить Усика. Кроме того, он неплохо перемещается по рингу. Но если Усик будет драться так же, как и со мной – не рваться вперед, а работать сериями ударов и быстро двигаться, – то тогда он может выиграть по очкам.

Усик будет для Гассиева более сложным соперником, чем Дортикос. Он лучше готов физически, более вынослив. Кубинец в 9-м, 10-м раундах начал сдавать. А Усик к этому времени вряд ли сильно устанет. Я в бою с ним тоже ждал, что он устанет, но так и не дождался.

Я надеюсь, что в моем весе будет проведен еще один турнир WBSS. Поэтому я хочу, чтобы Гассиев победил Усика, а Александр бы потом принял участие в еще одном сезоне Суперсерии. Тогда у нас с ним мог бы состояться реванш", - цитирует Гловацки ringpolska.pl.

Напомним, поединок финала WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Кшиштоф Гловацки, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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