Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил своего соперника по второму бою после возвращения на ринг. Очередным соперником британца станет Франческо Пьянета, сообщает Pundit Arena.

Ранее Фьюри провёл первый бой после возвращения на ринг, победив представителя Албании Сефера Сефери. Пьянета – более известный и успешный боец, чем Сефери. Пьянета одержал 35 побед на профессиональном ринге, потерпел 4 поражения и 1 матч завершился вничью.

Бой Фьюри – Пьянета состоится 18 августа. В этот же вечер на ринге встретятся Пэдди Барнс и Карл Фрэмптон.