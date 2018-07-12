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Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника

Тайсон Фьюри
18:06 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Следующим соперником британского боксера Тайсона Фьюри станет Франческо Пьянета.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил своего соперника по второму бою после возвращения на ринг. Очередным соперником британца станет Франческо Пьянета, сообщает Pundit Arena.

Ранее Фьюри провёл первый бой после возвращения на ринг, победив представителя Албании Сефера Сефери. Пьянета – более известный и успешный боец, чем Сефери. Пьянета одержал 35 побед на профессиональном ринге, потерпел 4 поражения и 1 матч завершился вничью.

Бой Фьюри – Пьянета состоится 18 августа. В этот же вечер на ринге встретятся Пэдди Барнс и Карл Фрэмптон.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Тайсон Фьюри, Франческо Пьянета.
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