Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко

Мэр Киева, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко, ставший первым украинцем в Зале славы бокса, проведёт бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе британцем Ленноксом Льюисом, что подтвердил последний в своём «твиттере».

Выставочный бой состоится во время 56-го конгресса WBC в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Поединок пройдёт в рамках благотворительного аукциона. Детали боя и его формат будут названы позднее.

.@Vitaliy_Klychko Я надеюсь увидеть вас в моем Undisputed вечер в Лондоне 6 сентября. Если нет, увидимся в Киеве, мой друг. https://t.co/qaeyLTEWtF — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 12 июля 2018 г.

Напомним, бой Леннокс Льюис – Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года и был остановлен из-за рассечения у украинца.