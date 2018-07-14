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"Я взволнован": Владимир Кличко вручит награду солисту Scorpions

Владимир Кличко и Клаус Майне
00:57 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Владимир Кличко станет почетным гостем церемонии Leibniz-Ring-Hannover.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко станет почетным гостем церемонии Leibniz-Ring-Hannover, которая в этом году состоится 5 декабря в Ганновере, и вручит награду солисту группы Scorpions Клаусу Майне.

Leibniz-Ring-Hannover – премия, начиная с 1997-го ежегодно вручаемая выдающимся личностям или организациям, которые внесли весомый вклад в популяризацию Ганновера и добились весомых достижений в жизни. Кроме, собственно награды, лауреат получает и денежную премию в размере 15 тысяч евро.

Как сообщает Нaz, в этом году лауреатом стал солист группы Scorpions Клаус Майне, а почетным гостем торжественной церемонии, запланированной на 5 декабря, будет Владимир Кличко.

«Я взволнован, - цитирует издание руководителя Leibniz-Ring-Hannover Юргена Кестера. – Замечательно, что Владимир приедет к нам в город. Он сказал, что сейчас практически живет в самолетах, но будет счастлив провести вечер в Ганновере».

Отметим, что Владимир давно дружит с Клаусом Майне.

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