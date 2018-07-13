Сиренко: Усику все равно, где боксировать - хоть на Марсе

Владислав Сиренко заявил, что проведение финального боя WBSS между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и обладателем поясов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) в Москве не станет проблемой для украинца.

"Не знаю, насколько это было его решение. Но думаю, что ему все равно, где боксировать. Хоть на Марсе. Психологически он готов забрать этот титул. В каком-то роде, это будет психологически тяжело. Но Александр в этом плане устойчивый боец, для него это не будет проблемой. Думаю, в бою с Гассиевым мы увидим его на сто процентов сконцентрированным. Это будет очень хороший бой для любителей бокса", – рассказал Сиренко интервью ua.tribuna.com

Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Виктор Постол поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Усиком и Муратом Гассиевым в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.