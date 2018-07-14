Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо – Виктория Плзень: онлайн трансляция матча
Динамо – Виктория Плзень: онлайн трансляция матча
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца
Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца
Новости: Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)
Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)
X

Команда Усика не довольна организацией боя в Москве

Александр Усик
08:09 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Сторона Усика недовольна подготовкой организаторов к бою в Москве.

21 июля в Москве должен состояться финальный бой WBSS между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Менеджер украинского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александра Усика (14-0, 12 КО) Эгис Климас не исключает того, что бой его клиента против обладателя титулов WBA и IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) будет сорван.

«Организаторы не полностью выполнили свою работу по переезду на место проведения боя, по обеспечению безопасности и по вопросам размещения в отеле».

«До боя осталось всего около недели, и я бы сказал, что организаторам пора полностью выполнить свою работу. Дедлайн? Александр планирует вылетать в понедельник, и к тому времени все должно быть сделано», - заявил Эгис Климас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Усик - Гассиев.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и очаровательные девушки на трибунах стадионов ЧМ-2018 (Фото)
Сногсшибательная Ивана Гугич - жена экс-игрока Динамо и финалиста ЧМ-2018 Домагоя Виды (Фото)

Сногсшибательная Ивана Гугич - жена экс-игрока Динамо и финалиста ЧМ-2018 Домагоя Виды (Фото)
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Бой Усик - Гассиев под угрозой срыва Пулев может сразиться с Фьюри "Я взволнован": Владимир Кличко вручит награду солисту Scorpions

Последние новости

Отнюдь не самые красивые мужчины, которые пользуются большим успехом у женщин (Фото) Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин
Сегодня читают в спорте
01 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
02 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
03 Бельгия - Англия: где и когда смотреть матч за третье место на ЧМ-2018
04 Конкурентом Ярмоленко в "Вест Хэме" может стать экс-лидер "Шахтера"
05 Команда Усика не довольна организацией боя в Москве
Новости сегодня
18:03 Алена Шоптенко рассказала о ограничениях в своем рационе
18:00 ООС: Оккупанты нарушали перемирие почти по всей линии столкновения
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0