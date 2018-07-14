Команда Усика не довольна организацией боя в Москве

21 июля в Москве должен состояться финальный бой WBSS между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Менеджер украинского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александра Усика (14-0, 12 КО) Эгис Климас не исключает того, что бой его клиента против обладателя титулов WBA и IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) будет сорван.

«Организаторы не полностью выполнили свою работу по переезду на место проведения боя, по обеспечению безопасности и по вопросам размещения в отеле».

«До боя осталось всего около недели, и я бы сказал, что организаторам пора полностью выполнить свою работу. Дедлайн? Александр планирует вылетать в понедельник, и к тому времени все должно быть сделано», - заявил Эгис Климас.