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Бой Усик - Гассиев под угрозой срыва

Александр Красюк
11:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В украинской стороны есть целый ряд претензий к организаторами боя в Москве.

Промоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что бой против Мурата Гассиева может не состояться 21 июля в Москве.

«По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии.

Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая.

Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии», – сказал Красюк.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что российская сторона не помогает в организации боя, а также, что организаторам поединка нужно разобраться со всеми проблемами, если они хотят увидеть Усика в Москве.

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Новости спорта, Александр Красюк, Александр Усик, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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