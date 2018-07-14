Кличко и президент WBA представили план спасения любительского бокса

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко и президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса представили план спасения любительского бокса, который оказался под угрозой исключения из Олимпийских игр.

Кличко и Мендоса написали открытое письмо всем национальным федерациям бокса, предложив им присоединиться к инициативе. Предложение заключается в систематическом развитии этого вида спорта в разных регионах. Цель – добиться улучшения ситуации как для болельщиков, так и для самих спортсменов.

«По мере того как бокс переживает огромные проблемы, на горизонте появляется еще одна громадная угроза: негативный общественный имидж, коррупция, бюрократия и продолжающаяся дисфункция всех вовлеченных сторон. Теперь бокс может остаться без Олимпийских игр. Если это абсурдное решение будет принято, это станет беспрецедентной неудачей для спорта», - говорится в письме.

Владимир Кличко и Жилберто Мендоса предложили план, состоящий из семи пунктов, сообщает Fightnews. В их число входят оказание юридической помощи и поддержки, создание нового канала для показа боев, проведение турниров в тесном контакте с национальными федерациями, разработка единых правил и документов, разработка Универсальной хартии бокса, сокращение бюрократических моментов и процедур, использование новых современных технологий.