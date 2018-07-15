Уайлдер: Супертяжелый вес слишком мал, чтобы иметь много чемпионов

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в интервью сайту Premier Boxing Champions рассказал, что он по-прежнему очень хочет провести объединительный поединок против обладателя трех остальных чемпионских титулов, британца Энтони Джошуа, но финансовые условия должны быть иными, чем предлагает промоутер британца Эдди Хирн на бой с Джошуа в апреле следующего года.

«Несомненно этот бой можно организовать, — сказал американец. — Думаю, он будет организован. Просто в этот раз, когда вы придете на переговоры, вам следует действовать правильно. Это будет бой с равным разделением призового фонда. И это нижний предел».

Уайлдер также рассказал, что в скором времени он вернется на ринг.

«Назревает кое-что интересное, и мы намерены показать миру, что я, несомненно, настоящий чемпион мира в супертяжелом весе, — сказал Уайлдер. — У Америке есть великий чемпион в лице Деонтея Уайлдера, и когда я объединю титулы, у всех будет шанс. Супертяжелый вес слишком мал, чтобы иметь много чемпионов. Необходим один чемпион. Одно лицо, одно имя — мое».

Советник Уайлдера Шелли Финкель в интервью WBN заявил, что они готовы к переговорам о бое с Джошуа в апреле и отметил, что при наличии желания у промоутеров британца они достигнут соглашения.

«Деонтей отчаянно хочет встретиться с Энтони Джошуа, но он не будет подписывать контракт на бой с Джошуа 13 апреля 2019 года на невыгодных для себя условиях, на которые он согласился, когда речь шла о бое в сентябре 2018 года, — подчеркнул Финкель. — Этот поезд уже ушел. Даже Джошуа в недавнем видео признал, что финансовые условия для Уайлдера должны быть лучше. Если команда Джошуа всерьез думает о бое с Уайлдером 13 апреля на стадионе Уэмбли, мы готовы к обсуждению. Когда команда Джошуа всерьез намерена устроить Джошуа бой, они знают, как этого достичь».