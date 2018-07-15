Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пакьяо в 7-м раунде нокаутировал Маттиссе
Пакьяо в 7-м раунде нокаутировал Маттиссе
Новости: Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Новости: Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца
Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца
Новости: Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
X

Уайлдер: Супертяжелый вес слишком мал, чтобы иметь много чемпионов

Деонтей Уайлдер (слева)
06:49 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Деонтей Уайлдер хочет провести объединительный бой с Энтони Джошуа.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в интервью сайту Premier Boxing Champions рассказал, что он по-прежнему очень хочет провести объединительный поединок против обладателя трех остальных чемпионских титулов, британца Энтони Джошуа, но финансовые условия должны быть иными, чем предлагает промоутер британца Эдди Хирн на бой с Джошуа в апреле следующего года.

«Несомненно этот бой можно организовать, — сказал американец. — Думаю, он будет организован. Просто в этот раз, когда вы придете на переговоры, вам следует действовать правильно. Это будет бой с равным разделением призового фонда. И это нижний предел».

Уайлдер также рассказал, что в скором времени он вернется на ринг.

«Назревает кое-что интересное, и мы намерены показать миру, что я, несомненно, настоящий чемпион мира в супертяжелом весе, — сказал Уайлдер. — У Америке есть великий чемпион в лице Деонтея Уайлдера, и когда я объединю титулы, у всех будет шанс. Супертяжелый вес слишком мал, чтобы иметь много чемпионов. Необходим один чемпион. Одно лицо, одно имя — мое».

Советник Уайлдера Шелли Финкель в интервью WBN заявил, что они готовы к переговорам о бое с Джошуа в апреле и отметил, что при наличии желания у промоутеров британца они достигнут соглашения.

«Деонтей отчаянно хочет встретиться с Энтони Джошуа, но он не будет подписывать контракт на бой с Джошуа 13 апреля 2019 года на невыгодных для себя условиях, на которые он согласился, когда речь шла о бое в сентябре 2018 года, — подчеркнул Финкель. — Этот поезд уже ушел. Даже Джошуа в недавнем видео признал, что финансовые условия для Уайлдера должны быть лучше. Если команда Джошуа всерьез думает о бое с Уайлдером 13 апреля на стадионе Уэмбли, мы готовы к обсуждению. Когда команда Джошуа всерьез намерена устроить Джошуа бой, они знают, как этого достичь».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)

Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)
Финал ЧМ-2018: как готовятся сборные к главному поединку мундиаля (Фото)

Финал ЧМ-2018: как готовятся сборные к главному поединку мундиаля (Фото)
Очаровательная шведка Майя Нильссон - жена защитника "МЮ" Линделефа (Фото)

Очаровательная шведка Майя Нильссон - жена защитника "МЮ" Линделефа (Фото)
Изумительная Даниэлла Грейс - новая девушка горе-вратаря Ливерпуля Кариуса (Фото)

Изумительная Даниэлла Грейс - новая девушка горе-вратаря Ливерпуля Кариуса (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца Кролла хочет провести бой с Ломаченко Усик - Гассиев: все бои вечера бокса 21 июля

Последние новости

Известный певец женился на модели Алене Гавриловой Спортивные красотки: в Киеве велопарадом проехали более 500 девушек (Фото) Лучшие бомбардиры ЧМ-2018 накануне финала
Сегодня читают в спорте
01 Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018
02 Реал сделал заявление по Неймару
03 "Ман Сити" планирует приобрести игрока сборной Хорватии за €90 млн
04 Динамо обыграло Викторию (Пльзень): обзор матча и видео голов
05 Пакьяо - Матиссе: видео нокаута
Новости сегодня
13:31 На Закарпатье сотрудники ГПСУ со стрельбой задержали 3 нелегалов
13:24 Зена уже не та: поклонники шокированы внешним видом Люси Лоулесс
13:23 Слова Пакьяо после победы над Матиссе
13:21 Премьер Гаити ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на бензин
13:09 В Луганске горняков вытащили из обесточенной шахты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Зубко сетует, что на подготовку к зиме на местах тратится слишком мало средств
Зубко рассказал о подготовке к отопительному сезону
Новости: Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Добавить комментарий
0