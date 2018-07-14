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Кролла хочет провести бой с Ломаченко

Василий Ломаченко
15:09 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Энтони Кролла не против сразиться с Василием Ломаченко после того, как станет обязательным претендентом на титул.

Джо Галлахер, тренер экс-чемпиона WBA в легком весе Энтони Кроллы, рассказал, что британец после восстановления после старой травмы и свадьбы вновь готов попытаться вернуть себе чемпионский титул. Он нацеливается на титул WBA, который принадлежит сейчас украинцу Василию Ломаченко. Кролла занимает четвертое место в рейтинге и после возможного боя с третьим номером рейтинга Эвэнсем Пьером , он может стать обязательным претендентом на титул. Кролла утратил титул в 2016 году в бою против Хорхе Линареса, а затем проиграл ему в мачте-реванше. В мае этого года Ломаченко победил Линареса и стал новым чемпионом WBA в легком весе.

«Энтони сказал: «слушайте, я не бросаю вызов Ломаченко, я понимаю, что это будет глупо — он выдающийся боксер, но если я стану обязательным претендентом, с кем мне драться?» С Ломаченко. И какая это будет честь выйти на ринг против него. Двое лучших боксеров независимо от весовой категории, этим можно только гордиться, и в боксе ничего неизвестно наперед», — сказал Галлахер в интервью WBN.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Энтони Кролла.
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