Тайсон Фьюри: Против Кличко я не был серьезен

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри , возвращающийся на ринг после долгого перерыва, пообещал, что к своему второму после возобновления карьеры бою он отнесется намного более серьезно, так как этого хочет его тренер Бен Дейвисон. В июне Фьюри вернулся на ринг в бою против Сефера Сефери , а 18 августа ему предстоит провести поединок против экс-претендента на чемпионский титул Франческо Пианеты.

«В прошлый раз мы видели джокера, массовика-затейника, — цитирует Фьюри WBN. — На этот раз Бен хочет серьезного подхода, и он его получит. Только дело в Белфасте. Все хорошо, но если он хочет, чтобы я серьезно отнесся к этому бою, я буду серьезен. Я ни к чему в жизни не отношусь серьезно, это всегда веселье и игры — даже против Кличко я не был серьезен. Но, если Бен хочет серьезности, Бен ее получит. Я выйду на ринг и сделаю свою работу. Я даже ни разу не улыбнусь».