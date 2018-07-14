Усик - Гассиев: В России не понимают недовольство команды украинца

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев возразил менеджеру Александра Усика Эгису Климасу и промоутеру Александру Красюку, которые рассказали о претензиях к российским организаторам боя Усика - Гассиев.

"Вчера команда Александра Усика публично озвучила ноты недовольства, якобы мы как организаторы не выполняем каких-то условий. Мы не понимаем, в чем недовольство команды украинского боксера. Пусть покажут хотя бы одно официальное обращение, согласованное с организатором WBSS, на которое мы не ответили, или озвучат условия, которые мы не выполнили, или скажут, с чем мы не помогли.

Не на словах, а на деле, по согласованию с Comosa AG, которым принадлежат права на турнир. На данный момент у нас есть продуктивное взаимодействие и полное взаимопонимание с организаторами суперсерии, договор на проведение финала заключен именно с Comosa AG. И мы со всей ответственностью можем заверить, что абсолютно все пункты по этому договору выполнены на 100%.

Еще раз хочу отметить, что мы со своей стороны предоставим Александру Усику и его команде самые лучшие условия. Если украинская сторона обратится к нам за помощью, которая будет согласована с суперсерией, мы сразу же выполним все их пожелания и просьбы. Мы сделаем все возможное, чтобы все участники, гости и болельщики остались довольны. 20 июля в Москве пройдет жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, 21 июля состоится прекрасный вечер бокса, который увенчает супербой Гассиев-Усик, 22 июля мы будем отмечать День бокса на Манежной площади. Нас ждет трехдневный праздник бокса", - приводятся слова Кремлева на странице Федерации в Facebook.