Бриедис: Не зацикливаюсь на Усике, но хочу вернуть себе пояс WBC

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис дал пресс-конференцию в Риге (Латвия), на которой рассказал о подготовке к поединку против французского боксера Брандона Делорье 21 июля в Москве и своих дальнейших планах. Бриедис признался, что подготовка прошла не лучшим образом, так как организаторы Всемирной боксерской суперсерии рассматривали латвийского боксера в качестве запасного участника, на случай если чемпион WBC и WBO Александр Усик откажется от финального боя с обладателем титулов IBF и WBA Муратом Гассиевым .

"Чувствую себя хорошо, но 21 июля буду чувствовать себя еще лучше, — приводит слова Бриедиса lsm.lv. — Тренировочный лагерь был немного дерганным, поскольку месяц не было ясности, будет ли Усик боксировать в финале. Не знали, к чему готовиться. Подготовился я на 60%, но надеюсь, что это качественные проценты. Рассчитываю показать хороший бокс".

"До последнего думал, что Усик может отказаться от финального боя, — добавил Бриедис. — Надеюсь, финал состоится, потому что этого матча ждут все. Я готовлюсь к противнику из Франции. Он представляет французскую школ боя – это очень выносливые боксеры, которые упрямо идут вперед. Думаю, будет, что противопоставить. Немного знаем о его параметрах и стиле боя. Это станет для нас небольшой проверкой. Надеюсь, последует хороший результат и не будет разочарования. Нужен бокс мирового уровня".

К этому поединку Бриедиса готовил его новый тренер Дмитрий Шихолай, хотя его бывший наставник Сандис Клейнс тоже внес свой вклад. Ранее Бриедис уже сообщал, что Клейнс не сможет работать с ним на полноценной основе, и он ищет нового тренера.

"Сандис составил план физической подготовки, чтобы я хорошо себя чувствовал, — рассказал Бриедис. — Надеюсь, к 21 июля увидим положительные результаты. Дмитрий хотел исправить ошибки, что мешали в бою. А я в боксе 18 лет, сложно уже что-то поправить, но мы пытаемся".

После этого боя Бриедиса ждет операция, но какие-либо подробности о характере травмы и операции команда боксера не сообщила.

"Мне это мешало полноценно боксировать. И, возможно, именно это подвело меня в бою с Усиком, — отметил экс-чемпион. — Сделаем операцию, тогда меня можно будет увидеть в прежнем стиле, где делал все, чтобы уложить противника на землю. Операцию проведет пластический хирург из Латвии. В его руках будет будущее латвийского бокса.

После этого Бриедис намерен попытаться вернуть себе чемпионский титул WBC, который он утратил в полуфинальном бою Суперсерии против Александра Усика.

"Посмотрим, как Усик проведет бой с Гасиевым, потом можно будет что-то думать. Не зацикливаемся на Усике, есть и другие пути. Хочу вернуть свой зеленый чемпионский пояс WBC – это все, что могу сказать", — заявил Бриедис.